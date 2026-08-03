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Euro STOXX 50-Marktbericht 03.08.2026 15:58:48

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind

Das macht der Euro STOXX 50 aktuell.

Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,89 Prozent fester bei 6 414,71 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,432 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,050 Prozent höher bei 6 361,21 Punkten in den Handel, nach 6 358,01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6 427,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 361,21 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 412,68 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 881,51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Wert von 5 165,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 9,65 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 6,34 Prozent auf 167,68 EUR), Deutsche Telekom (+ 5,53 Prozent auf 28,24 EUR), adidas (+ 5,05 Prozent auf 167,45 EUR), Rheinmetall (+ 3,51 Prozent auf 1 180,00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,25 Prozent auf 48,25 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-2,53 Prozent auf 60,11 EUR), Eni (-2,35 Prozent auf 23,50 EUR), Siemens Energy (-1,99 Prozent auf 144,50 EUR), Bayer (-1,85 Prozent auf 47,16 EUR) und Siemens (-0,09 Prozent auf 282,40 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 127 708 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 552,766 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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