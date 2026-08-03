Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Plus

Der Euro STOXX 50 bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Am Montag gewinnt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,75 Prozent auf 6 405,76 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,432 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,050 Prozent auf 6 361,21 Punkte an der Kurstafel, nach 6 358,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 361,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 410,78 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 412,68 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 881,51 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 165,60 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 9,49 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (+ 3,14 Prozent auf 208,60 EUR), SAP SE (+ 2,96 Prozent auf 162,34 EUR), adidas (+ 2,63 Prozent auf 163,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,89 Prozent auf 47,62 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,79 Prozent auf 27,24 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Eni (-4,20 Prozent auf 23,05 EUR), Bayer (-0,58 Prozent auf 47,77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 520,80 EUR), BASF (-0,08 Prozent auf 50,36 EUR) und Allianz (+ 0,07 Prozent auf 432,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 524 718 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 552,766 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,22 Prozent.

Redaktion finanzen.at