Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50-Börsianer greifen mittags zu

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 5 953,21 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,065 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,513 Prozent höher bei 5 963,64 Punkten in den Handel, nach 5 933,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 973,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 941,25 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,071 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 29.12.2025, mit 5 751,71 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 705,81 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 29.01.2025, den Stand von 5 230,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,76 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 780,85 Zähler.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,67 Prozent auf 149,15 EUR), Siemens (+ 3,67 Prozent auf 260,10 EUR), Eni (+ 3,03) Prozent auf 17,45 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,21 Prozent auf 46,96 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,08 Prozent auf 58,03 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-15,41 Prozent auf 165,92 EUR), Deutsche Bank (-2,15 Prozent auf 32,16 EUR), Bayer (-1,64 Prozent auf 44,45 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,81 Prozent auf 5,85 EUR) und Rheinmetall (-0,65 Prozent auf 1 833,00 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 547 866 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 471,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,75 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,14 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at