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Marktbericht 17.09.2026 17:58:48

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich

Heute zeigten sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Am Donnerstag sprang der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,90 Prozent auf 6 323,20 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,290 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,427 Prozent stärker bei 6 293,27 Punkten, nach 6 266,50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 337,66 Punkte, das Tagestief hingegen 6 285,15 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,226 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 530,45 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Wert von 6 300,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 369,70 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,08 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3,41 Prozent auf 141,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,74 Prozent auf 81,04 EUR), Siemens (+ 2,34 Prozent auf 266,60 EUR), Enel (+ 1,94 Prozent auf 9,05 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,83 Prozent auf 46,20 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 28,30 EUR), adidas (-1,56 Prozent auf 142,40 EUR), Eni (-1,47 Prozent auf 23,87 EUR), Infineon (-1,09 Prozent auf 54,40 EUR) und Airbus SE (-0,51 Prozent auf 195,58 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 019 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 531,414 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,70 zu Buche schlagen. Mit 6,89 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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