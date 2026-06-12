Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende zu

Zum Handelsende ging es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 2,01 Prozent nach oben auf 6 178,79 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,209 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,322 Prozent höher bei 6 076,44 Punkten, nach 6 056,96 Punkten am Vortag.

Bei 6 076,44 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 202,40 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,13 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 12.05.2026, einen Wert von 5 808,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 748,89 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 12.06.2025, einen Wert von 5 360,82 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,61 Prozent nach oben. Bei 6 202,40 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Bank (+ 6,60 Prozent auf 28,74 EUR), Siemens Energy (+ 4,48 Prozent auf 153,58 EUR), Infineon (+ 3,89 Prozent auf 80,06 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,51 Prozent auf 88,42 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 3,19 Prozent auf 5,83 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Eni (-2,73 Prozent auf 22,79 EUR), Rheinmetall (-1,18 Prozent auf 1 205,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 458,90 EUR), SAP SE (+ 0,26 Prozent auf 140,26 EUR) und Enel (+ 0,63 Prozent auf 9,75 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 8 297 011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 580,902 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at