Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
05.05.2026 12:27:00
Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 liegt mittags im Plus
Um 12:09 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 1,34 Prozent auf 5 840,82 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,914 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,091 Prozent auf 5 758,38 Punkte an der Kurstafel, nach 5 763,61 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 843,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 758,38 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 692,86 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Stand von 5 925,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, bei 5 283,05 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0,163 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 5,03 Prozent auf 67,27 EUR), Rheinmetall (+ 4,08 Prozent auf 1 444,80 EUR), Infineon (+ 2,96 Prozent auf 58,49 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,78 Prozent auf 5,78 EUR) und Siemens (+ 1,86 Prozent auf 254,20 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,20 Prozent auf 46,15 EUR), Eni (+ 0,12 Prozent auf 24,04 EUR), Bayer (+ 0,13 Prozent auf 37,45 EUR), Deutsche Börse (+ 0,23 Prozent auf 262,20 EUR) und Enel (+ 0,25 Prozent auf 9,71 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 198 193 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 471,135 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
16:14
|VW im Fokus: Audi-Gewinne gehen zurück, Aktie zeigt sich dennoch stabil (dpa-AFX)
|
15:59
|Freundlicher Handel: DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
15:59
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen (finanzen.at)
|
14:04
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 liegt mittags im Plus (finanzen.at)