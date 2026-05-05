Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 liegt mittags im Plus

Um 12:09 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 1,34 Prozent auf 5 840,82 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,914 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,091 Prozent auf 5 758,38 Punkte an der Kurstafel, nach 5 763,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 843,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 758,38 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 692,86 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Stand von 5 925,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, bei 5 283,05 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0,163 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 5,03 Prozent auf 67,27 EUR), Rheinmetall (+ 4,08 Prozent auf 1 444,80 EUR), Infineon (+ 2,96 Prozent auf 58,49 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,78 Prozent auf 5,78 EUR) und Siemens (+ 1,86 Prozent auf 254,20 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,20 Prozent auf 46,15 EUR), Eni (+ 0,12 Prozent auf 24,04 EUR), Bayer (+ 0,13 Prozent auf 37,45 EUR), Deutsche Börse (+ 0,23 Prozent auf 262,20 EUR) und Enel (+ 0,25 Prozent auf 9,71 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 198 193 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 471,135 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at