Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,27 Prozent höher bei 6 244,39 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,359 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,043 Prozent stärker bei 6 230,08 Punkten in den Handel, nach 6 227,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 230,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 278,52 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 293,13 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 930,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 342,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,73 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 3,86 Prozent auf 66,47 EUR), Siemens Energy (+ 3,05 Prozent auf 157,30 EUR), UniCredit (+ 0,84 Prozent auf 81,51 EUR), Siemens (+ 0,66 Prozent auf 266,90 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,64 Prozent auf 56,58 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,79 Prozent auf 502,20 EUR), BMW (-1,71 Prozent auf 57,34 EUR), Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 26,72 EUR), Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 251,80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,02 Prozent auf 44,68 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 941 483 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 592,387 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,69 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at