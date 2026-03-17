SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Kursentwicklung im Fokus
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17.03.2026 15:59:00
Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen
Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,91 Prozent stärker bei 5 790,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,805 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,075 Prozent schwächer bei 5 734,70 Punkten, nach 5 739,01 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 798,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 720,27 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 17.02.2026, den Stand von 6 021,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 681,67 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 17.03.2025, den Wert von 5 445,55 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,02 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 543,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 3,51 Prozent auf 23,27 EUR), Siemens Energy (+ 2,72 Prozent auf 150,85 EUR), Enel (+ 2,72 Prozent auf 9,94 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,12 Prozent auf 5,21 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,11 Prozent auf 551,40 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 1 593,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,38 Prozent auf 44,95 EUR), adidas (+ 0,18 Prozent auf 141,30 EUR), Deutsche Bank (+ 0,19 Prozent auf 25,95 EUR) und SAP SE (+ 0,27 Prozent auf 165,90 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 895 755 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 461,500 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,61 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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