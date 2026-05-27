ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Performance 27.05.2026 17:58:28

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus

Der Euro STOXX 50 performte am dritten Tag der Woche positiv.

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,28 Prozent stärker bei 6 081,22 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,124 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,095 Prozent fester bei 6 069,91 Punkten, nach 6 064,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 131,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 056,65 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,593 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 860,32 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 138,41 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 415,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,95 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 5,38 Prozent auf 165,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,12 Prozent auf 52,51 EUR), BMW (+ 2,34 Prozent auf 77,02 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,08 Prozent auf 92,38 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,42 Prozent auf 50,58 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-3,83 Prozent auf 174,36 EUR), Eni (-2,22 Prozent auf 22,64 EUR), Enel (-1,90 Prozent auf 9,62 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,14 Prozent auf 467,70 EUR) und Infineon (-1,06 Prozent auf 76,73 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 7 058 032 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 551,379 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Eni S.p.A.

mehr Analysen
21.05.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
29.04.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 Eni Buy UBS AG
24.04.26 Eni Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 167,60 0,63% adidas
ASML NV 1 385,40 0,49% ASML NV
BMW AG 75,72 -1,74% BMW AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 50,58 0,04% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 9,62 0,39% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 22,79 1,76% Eni S.p.A.
Infineon AG 79,35 3,23% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,74 0,12% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 52,47 0,33% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 461,10 -1,62% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 77,42 -1,48% Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Siemens Energy AG 169,84 -2,57% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 91,86 -0,71% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 044,34 -0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:16 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen