Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain

Zum Handelsschluss tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,78 Prozent fester bei 4 275,98 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,744 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,007 Prozent auf 4 242,41 Punkte an der Kurstafel, nach 4 242,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 241,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 286,53 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,352 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der Euro STOXX 50 4 212,95 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 343,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 467,09 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 10,89 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 4,79 Prozent auf 23,09 EUR), BMW (+ 2,64 Prozent auf 100,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,05 Prozent auf 68,21 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,90 Prozent auf 111,82 EUR) und Infineon (+ 1,56 Prozent auf 31,53 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Eni-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 21 389 252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 370,812 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Stellantis-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at