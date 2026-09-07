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Euro STOXX 50-Kursentwicklung 07.09.2026 17:58:47

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen

Am Montagabend hielten sich die Anleger in Europa zurück.

Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 6 398,60 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,442 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,125 Prozent auf 6 384,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6 392,93 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 6 370,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 407,87 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 523,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 6 062,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 318,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,37 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 6,91 Prozent auf 60,79 EUR), Eni (+ 1,70 Prozent auf 23,39 EUR), Siemens Energy (+ 1,34 Prozent auf 148,48 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,98 Prozent auf 55,50 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,87 Prozent auf 48,10 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,77 Prozent auf 513,00 EUR), SAP SE (-1,55 Prozent auf 182,80 EUR), Rheinmetall (-1,28 Prozent auf 1 020,80 EUR), adidas (-1,04 Prozent auf 147,60 EUR) und Enel (-1,04 Prozent auf 8,98 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 568 139 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 565,562 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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adidas 147,40 -0,97% adidas
ASML NV 1 499,00 1,59% ASML NV
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,38 1,35% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 8,97 -1,25% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 23,35 1,04% Eni S.p.A.
Infineon AG 60,83 7,23% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 48,11 1,39% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 514,00 -2,24% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,94 0,36% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 023,00 -0,93% Rheinmetall AG
SAP SE 182,52 -1,27% SAP SE
Siemens Energy AG 148,26 0,82% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,90 -0,54% Volkswagen (VW) AG Vz.

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EURO STOXX 50 6 403,99 0,17%

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