SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
|
07.09.2026 17:58:47
Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen
Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 6 398,60 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,442 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,125 Prozent auf 6 384,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6 392,93 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 6 370,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 407,87 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 523,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 6 062,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 318,15 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,37 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 6,91 Prozent auf 60,79 EUR), Eni (+ 1,70 Prozent auf 23,39 EUR), Siemens Energy (+ 1,34 Prozent auf 148,48 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,98 Prozent auf 55,50 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,87 Prozent auf 48,10 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,77 Prozent auf 513,00 EUR), SAP SE (-1,55 Prozent auf 182,80 EUR), Rheinmetall (-1,28 Prozent auf 1 020,80 EUR), adidas (-1,04 Prozent auf 147,60 EUR) und Enel (-1,04 Prozent auf 8,98 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 568 139 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 565,562 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
17:58
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 stagniert letztendlich (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|147,40
|-0,97%
|ASML NV
|1 499,00
|1,59%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,38
|1,35%
|Enel S.p.A.
|8,97
|-1,25%
|Eni S.p.A.
|23,35
|1,04%
|Infineon AG
|60,83
|7,23%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|48,11
|1,39%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|514,00
|-2,24%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,94
|0,36%
|Rheinmetall AG
|1 023,00
|-0,93%
|SAP SE
|182,52
|-1,27%
|Siemens Energy AG
|148,26
|0,82%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,90
|-0,54%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 403,99
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.