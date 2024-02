Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 15:43 Uhr 0,78 Prozent auf 4 715,23 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,092 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,179 Prozent fester bei 4 687,21 Punkten in den Handel, nach 4 678,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 4 720,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 682,83 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 08.01.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 485,48 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 08.11.2023, bei 4 178,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 209,15 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,49 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 720,78 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3,75 Prozent auf 33,08 EUR), Siemens (+ 2,68 Prozent auf 172,66 EUR), BMW (+ 2,18 Prozent auf 101,30 EUR), Stellantis (+ 1,99 Prozent auf 22,15 EUR) und UniCredit (+ 1,48 Prozent auf 29,09 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-2,42 Prozent auf 28,01 EUR), adidas (-2,22 Prozent auf 171,52 EUR), Enel (-1,17 Prozent auf 5,96 EUR), Deutsche Telekom (-1,01 Prozent auf 22,13 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,73 Prozent auf 2,83 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 188 977 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 388,866 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at