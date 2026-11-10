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Index-Performance 10.11.2026 09:28:32

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge

Beim Euro STOXX 50 lassen sich am Dienstagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Am Dienstag springt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 1,18 Prozent auf 6 364,57 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,343 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,467 Prozent fester bei 6 319,81 Punkten, nach 6 290,45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6 319,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 366,06 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6 173,37 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 6 535,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 664,46 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,79 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 5,11 Prozent auf 51,11 EUR), Rheinmetall (+ 3,63 Prozent auf 876,10 EUR), Deutsche Bank (+ 2,68 Prozent auf 33,34 EUR), Siemens Energy (+ 2,40 Prozent auf 127,08 EUR) und UniCredit (+ 2,29 Prozent auf 83,80 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-0,56 Prozent auf 24,81 EUR), Deutsche Börse (-0,51 Prozent auf 313,40 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 210,90 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,02 Prozent auf 6,42 EUR) und Enel (+ 0,03 Prozent auf 9,88 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 704 995 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 494,723 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 345,80 -0,40% ASML NV
Deutsche Bank AG 33,16 2,08% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 322,10 2,09% Deutsche Börse AG
Enel S.p.A. 9,86 0,08% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 24,65 -1,00% Eni S.p.A.
Infineon AG 49,45 -0,40% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,40 -0,05% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,51 -1,21% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,02 1,37% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 856,80 1,29% Rheinmetall AG
SAP SE 209,00 -1,35% SAP SE
Siemens Energy AG 120,50 -3,46% Siemens Energy AG
TotalEnergies 78,14 -0,04% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 83,94 2,08% UniCredit S.p.A.

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