EURO STOXX 50
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10.11.2026 09:28:32
Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge
Am Dienstag springt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 1,18 Prozent auf 6 364,57 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,343 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,467 Prozent fester bei 6 319,81 Punkten, nach 6 290,45 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6 319,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 366,06 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6 173,37 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 6 535,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 664,46 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,79 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 5,11 Prozent auf 51,11 EUR), Rheinmetall (+ 3,63 Prozent auf 876,10 EUR), Deutsche Bank (+ 2,68 Prozent auf 33,34 EUR), Siemens Energy (+ 2,40 Prozent auf 127,08 EUR) und UniCredit (+ 2,29 Prozent auf 83,80 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-0,56 Prozent auf 24,81 EUR), Deutsche Börse (-0,51 Prozent auf 313,40 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 210,90 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,02 Prozent auf 6,42 EUR) und Enel (+ 0,03 Prozent auf 9,88 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 704 995 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 494,723 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 345,80
|-0,40%
|Deutsche Bank AG
|33,16
|2,08%
|Deutsche Börse AG
|322,10
|2,09%
|Enel S.p.A.
|9,86
|0,08%
|Eni S.p.A.
|24,65
|-1,00%
|Infineon AG
|49,45
|-0,40%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,40
|-0,05%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,51
|-1,21%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,02
|1,37%
|Rheinmetall AG
|856,80
|1,29%
|SAP SE
|209,00
|-1,35%
|Siemens Energy AG
|120,50
|-3,46%
|TotalEnergies
|78,14
|-0,04%
|UniCredit S.p.A.
|83,94
|2,08%
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