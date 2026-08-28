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Euro STOXX 50-Marktbericht 28.08.2026 09:28:42

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Der Euro STOXX 50 hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,69 Prozent auf 6 469,02 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,516 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,369 Prozent auf 6 448,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6 424,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 448,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 471,29 Zählern.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,234 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 289,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 055,11 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 5 396,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,57 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 1,55 Prozent auf 49,23 EUR), BMW (+ 1,53 Prozent auf 60,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,36) Prozent auf 46,22 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,16 Prozent auf 6,83 EUR) und BASF (+ 1,07 Prozent auf 52,06 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-0,65 Prozent auf 1 165,60 EUR), Siemens Energy (-0,56 Prozent auf 149,40 EUR), SAP SE (-0,20 Prozent auf 189,50 EUR), Eni (-0,15 Prozent auf 22,70 EUR) und Enel (-0,12 Prozent auf 9,34 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die BMW-Aktie aufweisen. 245 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 577,202 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 464,20 -0,97% ASML NV
BASF 52,37 2,01% BASF
Bayer 48,67 0,60% Bayer
BMW AG 62,70 5,27% BMW AG
Enel S.p.A. 9,45 1,00% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 22,91 0,53% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,77 -0,40% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,69 2,64% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 150,80 -2,16% Rheinmetall AG
SAP SE 190,96 1,03% SAP SE
Siemens Energy AG 148,82 -1,22% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 77,04 3,27% Volkswagen (VW) AG Vz.

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EURO STOXX 50 6 485,67 0,95%

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