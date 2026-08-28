ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Euro STOXX 50-Marktbericht
|
28.08.2026 09:28:42
Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne
Um 09:12 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,69 Prozent auf 6 469,02 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,516 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,369 Prozent auf 6 448,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6 424,73 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 448,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 471,29 Zählern.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,234 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 289,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 055,11 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 5 396,73 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,57 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 1,55 Prozent auf 49,23 EUR), BMW (+ 1,53 Prozent auf 60,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,36) Prozent auf 46,22 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,16 Prozent auf 6,83 EUR) und BASF (+ 1,07 Prozent auf 52,06 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-0,65 Prozent auf 1 165,60 EUR), Siemens Energy (-0,56 Prozent auf 149,40 EUR), SAP SE (-0,20 Prozent auf 189,50 EUR), Eni (-0,15 Prozent auf 22,70 EUR) und Enel (-0,12 Prozent auf 9,34 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die BMW-Aktie aufweisen. 245 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 577,202 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
28.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
28.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|30,55
|-0,10%
|ASML NV
|1 464,20
|-0,97%
|BASF
|52,37
|2,01%
|Bayer
|48,67
|0,60%
|BMW AG
|62,70
|5,27%
|Enel S.p.A.
|9,45
|1,00%
|Eni S.p.A.
|22,91
|0,53%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,77
|-0,40%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,69
|2,64%
|Rheinmetall AG
|1 150,80
|-2,16%
|SAP SE
|190,96
|1,03%
|Siemens Energy AG
|148,82
|-1,22%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|77,04
|3,27%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 485,67
|0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.