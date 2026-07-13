UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Euro STOXX 50 im Fokus
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13.07.2026 12:27:21
Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zeigt sich am Montagmittag fester
Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,04 Prozent stärker bei 6 272,78 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,387 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,422 Prozent auf 6 243,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6 269,97 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 280,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 242,87 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 6 187,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 905,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, mit 5 383,48 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,22 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 2,64 Prozent auf 26,81 EUR), Eni (+ 1,76 Prozent auf 21,11 EUR), Deutsche Börse (+ 1,37 Prozent auf 252,40 EUR), BASF (+ 1,35 Prozent auf 48,19 EUR) und Rheinmetall (+ 1,21 Prozent auf 1 004,00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-1,66 Prozent auf 71,28 EUR), Airbus SE (-0,64 Prozent auf 195,86 EUR), Siemens (-0,48 Prozent auf 271,55 EUR), Deutsche Bank (-0,30 Prozent auf 31,26 EUR) und UniCredit (-0,20 Prozent auf 82,95 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 346 296 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 604,721 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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