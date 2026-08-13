Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Marktbericht
|
13.08.2026 09:28:55
Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start fester
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,46 Prozent fester bei 6 563,76 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,599 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,123 Prozent auf 6 542,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6 533,99 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 542,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 567,53 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,670 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, einen Stand von 6 271,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 861,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 5 388,25 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,19 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 177,70 EUR), Siemens Energy (+ 0,96 Prozent auf 163,26 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,82 Prozent auf 28,38 EUR), Deutsche Bank (+ 0,79 Prozent auf 33,62 EUR) und adidas (+ 0,76 Prozent auf 159,70 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen BASF (-1,11 Prozent auf 50,70 EUR), Eni (-0,83 Prozent auf 23,80 EUR), Infineon (-0,71 Prozent auf 62,64 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,19 Prozent auf 513,80 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,18 Prozent auf 55,22 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 688 403 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 598,940 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,10 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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