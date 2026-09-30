Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
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30.09.2026 09:29:11
Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Handelsstart stärker
Um 09:12 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,48 Prozent auf 6 350,41 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,405 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,111 Prozent auf 6 327,26 Punkte an der Kurstafel, nach 6 320,26 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 352,08 Punkte, das Tagestief hingegen 6 327,26 Zähler.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,612 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 6 485,67 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 328,09 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 529,96 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,55 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,49 Prozent auf 974,70 EUR), Airbus SE (+ 1,48 Prozent auf 193,40 EUR), Bayer (+ 1,47 Prozent auf 49,60 EUR), BASF (+ 1,46 Prozent auf 50,67 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,37 Prozent auf 57,74 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-1,15 Prozent auf 24,00 EUR), UniCredit (-0,98 Prozent auf 84,07 EUR), SAP SE (-0,36 Prozent auf 184,66 EUR), adidas (+ 0,00 Prozent auf 145,75 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 26,40 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 166 113 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 592,387 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 7,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,59 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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