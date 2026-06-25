Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Beim Euro STOXX 50 lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:13 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,40 Prozent höher bei 6 239,52 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,350 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6 211,57 Zählern und damit 0,050 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 214,70 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 211,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 241,17 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,920 Prozent. Vor einem Monat, am 25.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 136,66 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 25.03.2026, mit 5 649,33 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.06.2025, den Wert von 5 252,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6,65 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 337,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 5,46 Prozent auf 83,90 EUR), Enel (+ 1,39 Prozent auf 10,00 EUR), UniCredit (+ 1,17 Prozent auf 77,68 EUR), Siemens Energy (+ 1,14 Prozent auf 161,68 EUR) und adidas (+ 1,11 Prozent auf 177,95 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-1,82 Prozent auf 132,40 EUR), BASF (-1,49 Prozent auf 48,16 EUR), Deutsche Börse (-1,39 Prozent auf 241,40 EUR), Airbus SE (-0,55 Prozent auf 193,96 EUR) und Bayer (-0,48 Prozent auf 39,40 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 652 309 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 601,560 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,08 zu Buche schlagen. Mit 7,50 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at