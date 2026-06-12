Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 1,37 Prozent höher bei 6 140,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,209 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,322 Prozent auf 6 076,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 056,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 145,15 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 076,44 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 808,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 748,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 360,82 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,95 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Bank (+ 3,41 Prozent auf 27,88 EUR), Airbus SE (+ 3,13 Prozent auf 180,80 EUR), Siemens Energy (+ 2,94 Prozent auf 151,32 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,53 Prozent auf 87,58 EUR) und Siemens (+ 2,30 Prozent auf 264,45 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-1,92 Prozent auf 22,98 EUR), Rheinmetall (-0,74 Prozent auf 1 211,00 EUR), BASF (-0,64 Prozent auf 48,56 EUR), Deutsche Börse (-0,61 Prozent auf 244,90 EUR) und Bayer (-0,34 Prozent auf 35,67 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 612 525 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 580,902 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,39 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at