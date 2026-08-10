National Grid Aktie

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WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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STOXX 50-Kursverlauf 10.08.2026 12:26:46

Börse Europa in Grün: mittags Pluszeichen im STOXX 50

Börse Europa in Grün: mittags Pluszeichen im STOXX 50

Am Mittag wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent stärker bei 5 540,20 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,010 Prozent höher bei 5 527,88 Punkten in den Montagshandel, nach 5 527,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 541,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 527,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 10.07.2026, den Wert von 5 374,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 5 070,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 477,47 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,76 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 559,41 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,74 Prozent auf 157,74 EUR), Richemont (+ 1,69 Prozent auf 198,75 CHF), Allianz (+ 1,22 Prozent auf 438,80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,05 Prozent auf 82,62 CHF) und Roche (+ 0,68 Prozent auf 369,80 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil GSK (-2,23 Prozent auf 19,17 GBP), BAT (-1,81 Prozent auf 43,41 GBP), Rheinmetall (-1,69 Prozent auf 1 127,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,48 Prozent auf 28,61 EUR) und National Grid (-0,75 Prozent auf 11,91 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 558 555 Aktien gehandelt. Mit 577,742 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BP-Aktie hat mit 6,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 88,06 0,62% ABB (Asea Brown Boveri)
Allianz 438,60 0,71% Allianz
ASML NV 1 526,80 1,57% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 49,81 -3,39% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,13 1,78% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,07 -3,07% Deutsche Telekom AG
GSK PLC Registered Shs 22,49 -1,79% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,85 0,81% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 13,79 -1,50% National Grid plc
Prosus N.V. 42,14 -0,09% Prosus N.V.
Rheinmetall AG 1 142,60 -0,21% Rheinmetall AG
Richemont 213,60 1,76% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 396,00 0,92% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Siemens Energy AG 155,70 1,45% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 539,19 0,21%

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