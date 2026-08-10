National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|STOXX 50-Kursverlauf
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10.08.2026 12:26:46
Börse Europa in Grün: mittags Pluszeichen im STOXX 50
Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent stärker bei 5 540,20 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,010 Prozent höher bei 5 527,88 Punkten in den Montagshandel, nach 5 527,31 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 541,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 527,88 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 10.07.2026, den Wert von 5 374,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 5 070,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 477,47 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,76 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 559,41 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,74 Prozent auf 157,74 EUR), Richemont (+ 1,69 Prozent auf 198,75 CHF), Allianz (+ 1,22 Prozent auf 438,80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,05 Prozent auf 82,62 CHF) und Roche (+ 0,68 Prozent auf 369,80 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil GSK (-2,23 Prozent auf 19,17 GBP), BAT (-1,81 Prozent auf 43,41 GBP), Rheinmetall (-1,69 Prozent auf 1 127,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,48 Prozent auf 28,61 EUR) und National Grid (-0,75 Prozent auf 11,91 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 558 555 Aktien gehandelt. Mit 577,742 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick
Die BP-Aktie hat mit 6,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|88,06
|0,62%
|Allianz
|438,60
|0,71%
|ASML NV
|1 526,80
|1,57%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,81
|-3,39%
|BP plc (British Petrol)
|6,13
|1,78%
|Deutsche Telekom AG
|28,07
|-3,07%
|GSK PLC Registered Shs
|22,49
|-1,79%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,85
|0,81%
|National Grid plc
|13,79
|-1,50%
|Prosus N.V.
|42,14
|-0,09%
|Rheinmetall AG
|1 142,60
|-0,21%
|Richemont
|213,60
|1,76%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|396,00
|0,92%
|Siemens Energy AG
|155,70
|1,45%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 539,19
|0,21%
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