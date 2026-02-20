Börse Europa in Grün: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,66 Prozent auf 6 099,75 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,151 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,208 Prozent stärker bei 6 072,25 Punkten in den Handel, nach 6 059,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 099,75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 059,64 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,78 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 892,08 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2025, einen Stand von 5 569,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 461,03 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,26 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 107,73 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1,94 Prozent auf 5,84 EUR), Airbus SE (+ 1,72 Prozent auf 190,28 EUR), adidas (+ 1,51 Prozent auf 157,60 EUR), Deutsche Bank (+ 1,38 Prozent auf 30,83 EUR) und Allianz (+ 1,12 Prozent auf 377,60 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Bayer (-3,42 Prozent auf 44,02 EUR), Infineon (-1,95 Prozent auf 44,94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,92 Prozent auf 49,46 EUR), Eni (-0,58 Prozent auf 18,56 EUR) und Rheinmetall (-0,57 Prozent auf 1 733,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 253 600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 482,486 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at