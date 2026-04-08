Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
08.04.2026 12:26:51
Börse Europa in Grün: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell
Der Euro STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 4,58 Prozent auf 5 891,49 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,777 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,277 Prozent stärker bei 5 648,82 Punkten in den Handel, nach 5 633,22 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 917,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 648,82 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 3,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der Euro STOXX 50 5 719,90 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, einen Stand von 5 904,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 773,65 Punkten berechnet.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,703 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 10,83 Prozent auf 163,74 EUR), Infineon (+ 10,43 Prozent auf 42,26 EUR), Siemens (+ 9,45 Prozent auf 229,85 EUR), Airbus SE (+ 7,39 Prozent auf 174,60 EUR) und UniCredit (+ 7,26 Prozent auf 67,40 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Eni (-7,71 Prozent auf 22,97 EUR), Deutsche Börse (-2,81 Prozent auf 249,30 EUR), BASF (-1,00 Prozent auf 51,41 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,29 Prozent auf 544,80 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,16 Prozent auf 30,86 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 755 726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 447,470 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,52 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
12:26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht mittags kräftige Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit deutlichen Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start mit sattem Kursplus (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
07.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
07.04.26
|STOXX-Handel STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|27.03.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Ahold Delhaize (Ahold)
|41,62
|-0,55%
|Airbus SE
|175,70
|7,09%
|ASML NV
|1 213,20
|8,09%
|BASF
|51,48
|-1,08%
|Deutsche Bank AG
|27,78
|6,95%
|Deutsche Börse AG
|250,60
|-2,64%
|Deutsche Telekom AG
|31,16
|1,20%
|Eni S.p.A.
|22,92
|-7,10%
|Infineon AG
|42,78
|9,93%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,73
|5,59%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|551,20
|0,33%
|Siemens AG
|232,95
|9,75%
|Siemens Energy AG
|165,60
|10,56%
|UniCredit S.p.A.
|68,03
|7,66%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|90,66
|5,79%
|EURO STOXX 50
|5 938,55
|5,42%
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen stark erwartet -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. Die US-Börsen dürften kräftig anziehen. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.