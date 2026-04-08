Intesa Sanpaolo Aktie

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 08.04.2026 12:26:51

Börse Europa in Grün: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 macht am Mittag einen Sprung nach oben.

Der Euro STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 4,58 Prozent auf 5 891,49 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,777 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,277 Prozent stärker bei 5 648,82 Punkten in den Handel, nach 5 633,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 917,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 648,82 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 3,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der Euro STOXX 50 5 719,90 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, einen Stand von 5 904,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 773,65 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,703 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 10,83 Prozent auf 163,74 EUR), Infineon (+ 10,43 Prozent auf 42,26 EUR), Siemens (+ 9,45 Prozent auf 229,85 EUR), Airbus SE (+ 7,39 Prozent auf 174,60 EUR) und UniCredit (+ 7,26 Prozent auf 67,40 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Eni (-7,71 Prozent auf 22,97 EUR), Deutsche Börse (-2,81 Prozent auf 249,30 EUR), BASF (-1,00 Prozent auf 51,41 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,29 Prozent auf 544,80 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,16 Prozent auf 30,86 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 755 726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 447,470 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,52 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Analysen
27.03.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.03.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
03.02.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 41,62 -0,55% Ahold Delhaize (Ahold)
Airbus SE 175,70 7,09% Airbus SE
ASML NV 1 213,20 8,09% ASML NV
BASF 51,48 -1,08% BASF
Deutsche Bank AG 27,78 6,95% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 250,60 -2,64% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 31,16 1,20% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 22,92 -7,10% Eni S.p.A.
Infineon AG 42,78 9,93% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,73 5,59% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 551,20 0,33% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Siemens AG 232,95 9,75% Siemens AG
Siemens Energy AG 165,60 10,56% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 68,03 7,66% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 90,66 5,79% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 938,55 5,42%

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen stark erwartet -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. Die US-Börsen dürften kräftig anziehen. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen