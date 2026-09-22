Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Index-Performance
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22.09.2026 12:26:55
Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 mittags
Am Dienstag springt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,59 Prozent auf 6 355,40 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,343 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,176 Prozent fester bei 6 329,32 Punkten, nach 6 318,20 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6 286,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 356,13 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6 462,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2026, den Stand von 6 311,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 442,05 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,63 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit adidas (+ 3,07 Prozent auf 147,55 EUR), Infineon (+ 1,77 Prozent auf 59,32 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,74 Prozent auf 58,38 EUR), Siemens Energy (+ 1,56 Prozent auf 145,40 EUR) und SAP SE (+ 1,29 Prozent auf 185,22 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Allianz (-1,89 Prozent auf 436,70 EUR), Enel (-1,36 Prozent auf 8,87 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,87 Prozent auf 43,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,86 Prozent auf 504,40 EUR) und Eni (-0,85 Prozent auf 23,20 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 401 779 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 557,314 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
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|Siemens Energy Equal Weight
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|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|147,20
|2,79%
|Allianz
|438,80
|-1,48%
|ASML NV
|1 486,40
|-0,35%
|Deutsche Bank AG
|33,38
|0,01%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|58,52
|2,24%
|Enel S.p.A.
|8,93
|-0,49%
|Eni S.p.A.
|23,14
|-1,24%
|Infineon AG
|58,61
|0,19%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|43,38
|-0,81%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|508,40
|0,04%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
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|0,67%
|SAP SE
|185,28
|1,36%
|Siemens Energy AG
|144,44
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