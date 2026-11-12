Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag freundlich

Kaum verändert zeigt sich der STOXX 50 derzeit.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,17 Prozent fester bei 5 517,25 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,194 Prozent fester bei 5 518,66 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 507,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 502,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 541,13 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 2,73 Prozent zu. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Stand von 5 340,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der STOXX 50 5 527,02 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 881,94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,30 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,99 Prozent auf 586,40 EUR), Allianz (+ 2,14 Prozent auf 473,50 EUR), Zurich Insurance (+ 2,01 Prozent auf 650,20 CHF), Siemens (+ 1,73 Prozent auf 281,80 EUR) und National Grid (+ 1,72 Prozent auf 12,70 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-3,09 Prozent auf 769,60 EUR), SAP SE (-1,09 Prozent auf 208,65 EUR), BP (-1,04 Prozent auf 5,61 GBP), Airbus SE (-0,83 Prozent auf 208,85 EUR) und Rio Tinto (-0,71 Prozent auf 63,40 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 9 389 853 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 524,554 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,30 zu Buche schlagen. Mit 6,92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at