Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|STOXX-Handel im Fokus
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21.10.2026 12:27:07
Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Mittag stärker
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,47 Prozent fester bei 5 373,33 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,283 Prozent fester bei 5 363,06 Punkten, nach 5 347,95 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 384,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 354,53 Punkten.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,340 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 5 365,18 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Wert von 5 408,52 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Wert von 4 792,61 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,40 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 2,11 Prozent auf 6,19 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 2,11 Prozent auf 6,01 EUR), SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 204,35 EUR), Siemens (+ 0,85 Prozent auf 262,45 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,58 Prozent auf 39,23 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Unilever (-0,98 Prozent auf 48,56 GBP), Rheinmetall (-0,93 Prozent auf 1 044,20 EUR), Enel (-0,89 Prozent auf 9,14 EUR), Rolls-Royce (-0,86 Prozent auf 13,11 GBP) und Rio Tinto (-0,81 Prozent auf 64,92 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 421 155 Aktien gehandelt. Mit 576,585 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,96 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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