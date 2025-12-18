Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Nachmittag freundlich

Um 15:42 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,38 Prozent auf 4 837,28 Punkte zu. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,034 Prozent tiefer bei 4 817,36 Punkten, nach 4 819,00 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 814,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 843,65 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,375 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 18.11.2025, einen Stand von 4 714,79 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.09.2025, den Wert von 4 594,33 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 18.12.2024, den Wert von 4 390,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 11,49 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 897,91 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 921,71 Zählern.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UBS (+ 1,73 Prozent auf 36,43 CHF), Rolls-Royce (+ 1,68 Prozent auf 11,21 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,66 Prozent auf 89,20 GBP), Airbus SE (+ 1,07 Prozent auf 192,44 EUR) und Siemens (+ 1,03 Prozent auf 235,05 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen GSK (-1,34 Prozent auf 18,09 GBP), BP (-0,89 Prozent auf 4,22 GBP), Allianz (-0,60 Prozent auf 383,30 EUR), AstraZeneca (-0,49 Prozent auf 134,88 GBP) und RELX (-0,39 Prozent auf 30,31 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 21 453 551 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 352,174 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,40 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at