Prosus Aktie

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WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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Kursverlauf 25.08.2026 09:28:43

Börse Europa in Grün: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Börse Europa in Grün: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Heutiger Marktbericht zum STOXX 50.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent höher bei 5 498,43 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,297 Prozent auf 5 497,17 Punkte an der Kurstafel, nach 5 480,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 497,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 506,48 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 429,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 255,54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 605,09 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,92 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,72 Prozent auf 151,30 EUR), Airbus SE (+ 1,31 Prozent auf 205,50 EUR), Rolls-Royce (+ 1,24 Prozent auf 15,19 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,10 Prozent auf 6,89 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,05 Prozent auf 79,00 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Richemont (-0,93 Prozent auf 186,45 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-0,88 Prozent auf 87,62 GBP), RELX (-0,68 Prozent auf 26,34 GBP), SAP SE (-0,64 Prozent auf 186,00 EUR) und GSK (-0,61 Prozent auf 18,79 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 722 237 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 580,439 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,29 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 84,42 1,54% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 204,80 0,99% Airbus SE
ASML NV 1 498,60 0,55% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,27 -0,11% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 22,01 -0,50% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 17,99 1,49% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,89 0,75% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 102,75 1,23% London Stock Exchange (LSE)
Prosus N.V. 37,54 -0,19% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 31,02 -0,26% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Richemont 199,00 -0,95% Richemont
Rolls-Royce Plc 17,84 1,59% Rolls-Royce Plc
SAP SE 186,42 -0,21% SAP SE
Siemens Energy AG 150,96 1,63% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 498,95 0,33%

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