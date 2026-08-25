Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|Kursverlauf
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25.08.2026 09:28:43
Börse Europa in Grün: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu
Um 09:11 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent höher bei 5 498,43 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,297 Prozent auf 5 497,17 Punkte an der Kurstafel, nach 5 480,89 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 497,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 506,48 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 429,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 255,54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 605,09 Punkten gehandelt.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,92 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,72 Prozent auf 151,30 EUR), Airbus SE (+ 1,31 Prozent auf 205,50 EUR), Rolls-Royce (+ 1,24 Prozent auf 15,19 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,10 Prozent auf 6,89 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,05 Prozent auf 79,00 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Richemont (-0,93 Prozent auf 186,45 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-0,88 Prozent auf 87,62 GBP), RELX (-0,68 Prozent auf 26,34 GBP), SAP SE (-0,64 Prozent auf 186,00 EUR) und GSK (-0,61 Prozent auf 18,79 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 722 237 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 580,439 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,29 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Prosus N.V.
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09:28
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24.08.26
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24.08.26
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|30.07.26
|Airbus Outperform
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|Airbus Outperform
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|07.08.26
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|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,42
|1,54%
|Airbus SE
|204,80
|0,99%
|ASML NV
|1 498,60
|0,55%
|BP plc (British Petrol)
|6,27
|-0,11%
|GSK PLC Registered Shs
|22,01
|-0,50%
|HSBC Holdings plc
|17,99
|1,49%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,89
|0,75%
|London Stock Exchange (LSE)
|102,75
|1,23%
|Prosus N.V.
|37,54
|-0,19%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|31,02
|-0,26%
|Richemont
|199,00
|-0,95%
|Rolls-Royce Plc
|17,84
|1,59%
|SAP SE
|186,42
|-0,21%
|Siemens Energy AG
|150,96
|1,63%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 498,95
|0,33%