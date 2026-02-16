BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 16.02.2026 15:59:09

Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert am Montagnachmittag

Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert am Montagnachmittag

Das macht der STOXX 50 am ersten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,13 Prozent höher bei 5 153,34 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,171 Prozent stärker bei 5 155,44 Punkten, nach 5 146,66 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 151,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 170,86 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 127,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 806,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 701,17 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,96 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 211,23 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (+ 2,43 Prozent auf 197,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,23 Prozent auf 32,95 EUR), Zurich Insurance (+ 1,56 Prozent auf 560,60 CHF), Rolls-Royce (+ 1,49 Prozent auf 12,90 GBP) und UBS (+ 1,46 Prozent auf 32,57 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens (-5,84 Prozent auf 236,40 EUR), Enel (-2,99 Prozent auf 9,06 EUR), Rio Tinto (-2,18 Prozent auf 70,30 GBP), BAT (-1,72 Prozent auf 42,79 GBP) und RELX (-1,38 Prozent auf 22,26 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 727 955 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 461,400 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)

mehr Analysen
11.02.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.02.26 BP Neutral UBS AG
10.02.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
10.02.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 BP Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,70 2,57% Airbus SE
ASML NV 1 194,20 0,86% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 49,65 -1,10% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 91,68 2,28% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,36 1,61% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 32,90 2,30% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,20 -1,32% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,66 -0,16% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 138,80 0,73% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 25,54 -2,82% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rio Tinto plc 81,53 -1,33% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 15,06 2,31% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 235,15 -6,30% Siemens AG
UBS 35,57 0,65% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 610,60 0,79% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 154,01 0,14%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen