16.02.2026 15:59:09
Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert am Montagnachmittag
Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,13 Prozent höher bei 5 153,34 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,171 Prozent stärker bei 5 155,44 Punkten, nach 5 146,66 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 151,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 170,86 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 127,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 806,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 701,17 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,96 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 211,23 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (+ 2,43 Prozent auf 197,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,23 Prozent auf 32,95 EUR), Zurich Insurance (+ 1,56 Prozent auf 560,60 CHF), Rolls-Royce (+ 1,49 Prozent auf 12,90 GBP) und UBS (+ 1,46 Prozent auf 32,57 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens (-5,84 Prozent auf 236,40 EUR), Enel (-2,99 Prozent auf 9,06 EUR), Rio Tinto (-2,18 Prozent auf 70,30 GBP), BAT (-1,72 Prozent auf 42,79 GBP) und RELX (-1,38 Prozent auf 22,26 GBP).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 727 955 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 461,400 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,70
|2,57%
|ASML NV
|1 194,20
|0,86%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,65
|-1,10%
|BNP Paribas S.A.
|91,68
|2,28%
|BP plc (British Petrol)
|5,36
|1,61%
|Deutsche Telekom AG
|32,90
|2,30%
|Enel S.p.A.
|9,20
|-1,32%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,66
|-0,16%
|Novartis AG
|138,80
|0,73%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|25,54
|-2,82%
|Rio Tinto plc
|81,53
|-1,33%
|Rolls-Royce Plc
|15,06
|2,31%
|Siemens AG
|235,15
|-6,30%
|UBS
|35,57
|0,65%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|610,60
|0,79%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 154,01
|0,14%
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.