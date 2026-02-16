Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert am Montagnachmittag

Das macht der STOXX 50 am ersten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,13 Prozent höher bei 5 153,34 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,171 Prozent stärker bei 5 155,44 Punkten, nach 5 146,66 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 151,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 170,86 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 127,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 806,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 701,17 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,96 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 211,23 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (+ 2,43 Prozent auf 197,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,23 Prozent auf 32,95 EUR), Zurich Insurance (+ 1,56 Prozent auf 560,60 CHF), Rolls-Royce (+ 1,49 Prozent auf 12,90 GBP) und UBS (+ 1,46 Prozent auf 32,57 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens (-5,84 Prozent auf 236,40 EUR), Enel (-2,99 Prozent auf 9,06 EUR), Rio Tinto (-2,18 Prozent auf 70,30 GBP), BAT (-1,72 Prozent auf 42,79 GBP) und RELX (-1,38 Prozent auf 22,26 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 727 955 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 461,400 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at