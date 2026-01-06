UBS Aktie
Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zum Ende des Dienstagshandels zu
Am Dienstag notierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,71 Prozent fester bei 5 041,63 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,101 Prozent höher bei 5 011,30 Punkten, nach 5 006,25 Punkten am Vortag.
Bei 5 051,92 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 007,28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 815,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 755,12 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Wert von 4 365,59 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Novo Nordisk (+ 4,99 Prozent auf 364,05 DKK), AstraZeneca (+ 4,89 Prozent auf 140,38 GBP), GSK (+ 4,34 Prozent auf 19,00 GBP), Rio Tinto (+ 3,28 Prozent auf 62,91 GBP) und Novartis (+ 2,78 Prozent auf 111,52 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen SAP SE (-2,01 Prozent auf 202,05 EUR), UBS (-1,55 Prozent auf 37,58 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,52 Prozent auf 531,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,01 Prozent auf 5,99 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,95 Prozent auf 60,66 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 33 934 575 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 382,291 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,94 Prozent, die höchste im Index.
