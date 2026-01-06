Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zum Ende des Dienstagshandels zu

So performte der STOXX 50 am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Dienstag notierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,71 Prozent fester bei 5 041,63 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,101 Prozent höher bei 5 011,30 Punkten, nach 5 006,25 Punkten am Vortag.

Bei 5 051,92 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 007,28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 815,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 755,12 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Wert von 4 365,59 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Novo Nordisk (+ 4,99 Prozent auf 364,05 DKK), AstraZeneca (+ 4,89 Prozent auf 140,38 GBP), GSK (+ 4,34 Prozent auf 19,00 GBP), Rio Tinto (+ 3,28 Prozent auf 62,91 GBP) und Novartis (+ 2,78 Prozent auf 111,52 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen SAP SE (-2,01 Prozent auf 202,05 EUR), UBS (-1,55 Prozent auf 37,58 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,52 Prozent auf 531,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,01 Prozent auf 5,99 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,95 Prozent auf 60,66 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 33 934 575 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 382,291 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,94 Prozent, die höchste im Index.

