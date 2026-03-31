Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zum Ende des Dienstagshandels zu

In Europa war am zweiten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 4 856,98 Punkten ab. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,012 Prozent auf 4 849,34 Punkte an der Kurstafel, nach 4 848,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 836,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 892,21 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der STOXX 50 bei 5 294,26 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 918,02 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 545,65 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,02 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UBS (+ 3,96 Prozent auf 30,73 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,05 Prozent auf 88,64 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 2,75 Prozent auf 5,23 EUR), UniCredit (+ 2,69 Prozent auf 61,09 EUR) und Rio Tinto (+ 2,54 Prozent auf 69,44 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Unilever (-7,28 Prozent auf 41,99 GBP), BAT (-1,24 Prozent auf 43,71 GBP), Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 31,95 EUR), National Grid (-0,24 Prozent auf 12,70 GBP) und Novo Nordisk (-0,11 Prozent auf 230,90 DKK).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 45 571 834 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 441,843 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at