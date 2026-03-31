BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|STOXX 50-Kursentwicklung
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31.03.2026 17:58:39
Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zum Ende des Dienstagshandels zu
Am Dienstag schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 4 856,98 Punkten ab. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,012 Prozent auf 4 849,34 Punkte an der Kurstafel, nach 4 848,77 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 836,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 892,21 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der STOXX 50 bei 5 294,26 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 918,02 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 545,65 Punkten.
Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,02 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
STOXX 50-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UBS (+ 3,96 Prozent auf 30,73 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,05 Prozent auf 88,64 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 2,75 Prozent auf 5,23 EUR), UniCredit (+ 2,69 Prozent auf 61,09 EUR) und Rio Tinto (+ 2,54 Prozent auf 69,44 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Unilever (-7,28 Prozent auf 41,99 GBP), BAT (-1,24 Prozent auf 43,71 GBP), Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 31,95 EUR), National Grid (-0,24 Prozent auf 12,70 GBP) und Novo Nordisk (-0,11 Prozent auf 230,90 DKK).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 45 571 834 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 441,843 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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