Börse Europa in Grün: STOXX 50 letztendlich fester

Der STOXX 50 befand sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Letztendlich kletterte der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,61 Prozent auf 5 332,38 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,217 Prozent höher bei 5 311,74 Punkten, nach 5 300,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 311,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 360,87 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 548,17 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 5 195,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 577,67 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,57 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,59 EUR), Siemens (+ 2,54 Prozent auf 264,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,44 Prozent auf 144,26 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,90 Prozent auf 6,81 EUR) und Airbus SE (+ 1,86 Prozent auf 199,50 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Novo Nordisk (-3,44 Prozent auf 276,45 DKK), London Stock Exchange (LSE) (-3,22 Prozent auf 82,38 GBP), Rheinmetall (-2,54 Prozent auf 990,60 EUR), RELX (-0,76 Prozent auf 24,75 GBP) und AstraZeneca (-0,43 Prozent auf 117,08 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 21 159 233 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 577,202 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet mit 7,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,71 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at