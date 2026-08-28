Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,52 Prozent höher bei 5 469,72 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,295 Prozent auf 5 457,66 Punkte an der Kurstafel, nach 5 441,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 474,39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 457,66 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,232 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 439,22 Punkte. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 186,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, lag der STOXX 50 bei 4 581,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 10,34 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1,16 Prozent auf 6,83 EUR), HSBC (+ 1,02 Prozent auf 15,19 GBP), Allianz (+ 0,94 Prozent auf 449,40 EUR), Siemens (+ 0,89 Prozent auf 289,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,82 Prozent auf 518,60 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-0,65 Prozent auf 1 165,60 EUR), BAT (-0,60 Prozent auf 41,27 GBP), RELX (-0,56 Prozent auf 26,53 GBP), Siemens Energy (-0,56 Prozent auf 149,40 EUR) und Unilever (-0,29 Prozent auf 47,38 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 563 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 577,202 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at