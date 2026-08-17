BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|STOXX 50-Kursverlauf
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17.08.2026 12:27:23
Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags im Plus
Am Montag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,16 Prozent fester bei 5 513,85 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,176 Prozent fester bei 5 514,68 Punkten, nach 5 504,99 Punkten am Vortag.
Bei 5 511,27 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 530,51 Punkten den höchsten Stand markierte.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 385,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 5 047,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 553,93 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,23 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 163,88 EUR), Rheinmetall (+ 1,60 Prozent auf 1 221,20 EUR), Rolls-Royce (+ 1,57 Prozent auf 15,65 GBP), Rio Tinto (+ 1,01 Prozent auf 71,30 GBP) und GSK (+ 0,94 Prozent auf 18,35 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Nestlé (-1,86 Prozent auf 79,50 CHF), Unilever (-1,56 Prozent auf 45,18 GBP), Richemont (-1,12 Prozent auf 190,30 CHF), BP (-0,80 Prozent auf 5,19 GBP) und Deutsche Telekom (-0,80 Prozent auf 28,44 EUR).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 862 701 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 608,806 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 624,60
|2,67%
|BP plc (British Petrol)
|6,08
|-0,86%
|Deutsche Telekom AG
|28,47
|-0,42%
|GSK PLC Registered Shs
|21,47
|0,47%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,91
|-0,19%
|Nestlé SA (Nestle)
|84,56
|-1,80%
|Prosus N.V.
|37,84
|0,63%
|Rheinmetall AG
|1 214,60
|0,68%
|Richemont
|201,10
|-1,71%
|Rio Tinto plc
|83,60
|1,12%
|Rolls-Royce Plc
|18,33
|1,06%
|Siemens Energy AG
|164,58
|2,73%
|Unilever PLC
|52,93
|-1,69%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 519,26
|0,26%
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