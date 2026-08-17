BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Kursverlauf 17.08.2026 12:27:23

Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags im Plus

Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags im Plus

Am Montagmittag halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Montag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,16 Prozent fester bei 5 513,85 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,176 Prozent fester bei 5 514,68 Punkten, nach 5 504,99 Punkten am Vortag.

Bei 5 511,27 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 530,51 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 385,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 5 047,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 553,93 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,23 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 163,88 EUR), Rheinmetall (+ 1,60 Prozent auf 1 221,20 EUR), Rolls-Royce (+ 1,57 Prozent auf 15,65 GBP), Rio Tinto (+ 1,01 Prozent auf 71,30 GBP) und GSK (+ 0,94 Prozent auf 18,35 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Nestlé (-1,86 Prozent auf 79,50 CHF), Unilever (-1,56 Prozent auf 45,18 GBP), Richemont (-1,12 Prozent auf 190,30 CHF), BP (-0,80 Prozent auf 5,19 GBP) und Deutsche Telekom (-0,80 Prozent auf 28,44 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 862 701 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 608,806 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)

mehr Analysen
05.08.26 BP Buy UBS AG
05.08.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 BP Outperform RBC Capital Markets
03.08.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 624,60 2,67% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,08 -0,86% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,47 -0,42% Deutsche Telekom AG
GSK PLC Registered Shs 21,47 0,47% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,91 -0,19% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 84,56 -1,80% Nestlé SA (Nestle)
Prosus N.V. 37,84 0,63% Prosus N.V.
Rheinmetall AG 1 214,60 0,68% Rheinmetall AG
Richemont 201,10 -1,71% Richemont
Rio Tinto plc 83,60 1,12% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 18,33 1,06% Rolls-Royce Plc
Siemens Energy AG 164,58 2,73% Siemens Energy AG
Unilever PLC 52,93 -1,69% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 519,26 0,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel kaum verändert. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen