Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags mit Kursplus

Um 12:10 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,44 Prozent auf 5 492,19 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,342 Prozent stärker bei 5 486,61 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 467,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 486,61 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 513,26 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 5 479,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 006,80 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 420,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,79 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 521,29 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rio Tinto (+ 2,88 Prozent auf 72,93 GBP), Rheinmetall (+ 2,54 Prozent auf 1 204,80 EUR), AstraZeneca (+ 2,17) Prozent auf 117,50 GBP), Siemens Energy (+ 1,60 Prozent auf 149,90 EUR) und UBS (+ 1,43 Prozent auf 43,16 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil HSBC (-1,90 Prozent auf 15,67 GBP), Unilever (-1,15 Prozent auf 47,15 GBP), Zurich Insurance (-0,97 Prozent auf 609,40 CHF), Richemont (-0,90 Prozent auf 192,65 CHF) und Nestlé (-0,64 Prozent auf 80,25 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 10 111 503 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 552,766 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,98 erwartet. Mit 6,57 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at