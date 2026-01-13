Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|STOXX 50-Performance im Fokus
|
13.01.2026 15:59:12
Börse Europa in Grün: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus
Um 15:42 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,17 Prozent auf 5 107,91 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,155 Prozent auf 5 107,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 099,38 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 116,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 096,71 Einheiten.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 814,15 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 13.10.2025, einen Stand von 4 719,93 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 13.01.2025, einen Wert von 4 357,26 Punkten auf.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 217,75 EUR), Siemens (+ 1,80 Prozent auf 263,00 EUR), Rio Tinto (+ 1,11 Prozent auf 62,03 GBP), Airbus SE (+ 1,04 Prozent auf 218,50 EUR) und Richemont (+ 1,03 Prozent auf 177,20 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen National Grid (-1,99 Prozent auf 11,55 GBP), Enel (-1,74 Prozent auf 9,15 EUR), GSK (-1,68 Prozent auf 18,46 GBP), AstraZeneca (-1,61 Prozent auf 138,92 GBP) und Deutsche Telekom (-1,46 Prozent auf 28,27 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6 725 469 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 419,229 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,07 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
13.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.
|09.01.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Enel Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|220,35
|0,36%
|ASML NV
|1 090,20
|-0,02%
|AstraZeneca PLC
|161,95
|0,09%
|BNP Paribas S.A.
|86,12
|-0,08%
|BP plc (British Petrol)
|5,05
|-0,06%
|Deutsche Telekom AG
|28,03
|0,11%
|Enel S.p.A.
|9,22
|-0,02%
|GSK PLC Registered Shs
|21,37
|-0,28%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,00
|0,02%
|National Grid plc
|13,40
|0,00%
|Richemont
|187,90
|-0,16%
|Rio Tinto plc
|71,80
|-0,29%
|SAP SE
|212,20
|0,28%
|Siemens AG
|261,00
|-0,06%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 113,70
|0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: US-Börsen zum Handelsende rot -- ATX nach neuen Allzeithochs letztlich tiefer -- DAX schließt nach Rekord stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigte sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.