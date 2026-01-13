Börse Europa in Grün: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Europa nachmittags.

Um 15:42 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,17 Prozent auf 5 107,91 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,155 Prozent auf 5 107,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 099,38 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 116,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 096,71 Einheiten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 814,15 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 13.10.2025, einen Stand von 4 719,93 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 13.01.2025, einen Wert von 4 357,26 Punkten auf.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 217,75 EUR), Siemens (+ 1,80 Prozent auf 263,00 EUR), Rio Tinto (+ 1,11 Prozent auf 62,03 GBP), Airbus SE (+ 1,04 Prozent auf 218,50 EUR) und Richemont (+ 1,03 Prozent auf 177,20 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen National Grid (-1,99 Prozent auf 11,55 GBP), Enel (-1,74 Prozent auf 9,15 EUR), GSK (-1,68 Prozent auf 18,46 GBP), AstraZeneca (-1,61 Prozent auf 138,92 GBP) und Deutsche Telekom (-1,46 Prozent auf 28,27 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6 725 469 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 419,229 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,07 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at