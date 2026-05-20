Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester

Das macht der STOXX 50 am Mittwoch.

Am Mittwoch legt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,44 Prozent auf 5 106,31 Punkte zu. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,035 Prozent fester bei 5 085,62 Punkten, nach 5 083,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 106,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 069,49 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 1,56 Prozent zu. Vor einem Monat, am 20.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 131,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 258,66 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 20.05.2025, einen Stand von 4 581,62 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,01 Prozent zu. Bei 5 315,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 172,24 EUR), Siemens (+ 1,91 Prozent auf 261,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 228,20 EUR), Rolls-Royce (+ 1,66 Prozent auf 11,84 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,15 Prozent auf 80,60 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil RELX (-2,33 Prozent auf 24,68 GBP), SAP SE (-1,57 Prozent auf 154,26 EUR), Nestlé (-1,24 Prozent auf 78,91 CHF), Intesa Sanpaolo (-0,85 Prozent auf 5,51 EUR) und Unilever (-0,79 Prozent auf 42,58 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 144 410 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 487,323 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at