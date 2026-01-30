BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|STOXX 50-Kursentwicklung
|
30.01.2026 15:58:46
Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester
Am Freitag legt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,99 Prozent auf 5 093,58 Punkte zu. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,057 Prozent leichter bei 5 040,78 Punkten, nach 5 043,68 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 093,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 038,31 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,642 Prozent zu. Vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 921,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 784,43 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 30.01.2025, einen Stand von 4 597,05 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,75 Prozent zu. Bei 5 146,25 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,91 Prozent auf 171,06 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,76 Prozent auf 5,95 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,71 Prozent auf 27,94 EUR), Diageo (+ 1,65 Prozent auf 16,65 GBP) und UniCredit (+ 1,62 Prozent auf 73,54 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-1,45 Prozent auf 67,50 GBP), BP (-0,52 Prozent auf 4,60 GBP), UBS (-0,49 Prozent auf 36,40 CHF), RELX (-0,46 Prozent auf 25,82 GBP) und Nestlé (-0,04 Prozent auf 73,45 CHF).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 10 174 823 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 462,951 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,82 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
