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Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Index-Performance im Fokus 26.08.2026 17:58:26

Börse Europa in Grün: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone

Börse Europa in Grün: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss hielten sich die Börsianer in Europa zurück.

Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 5 497,49 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zuvor eröffnete der Index bei 5 499,73 Zählern und damit 0,057 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 496,59 Punkte).

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 514,41 Punkte, das Tagestief hingegen 5 489,99 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,274 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 429,15 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.05.2026, den Wert von 5 216,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 562,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,90 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,56 Prozent auf 86,07 EUR), BAT (+ 2,54 Prozent auf 42,38 GBP), Richemont (+ 2,11 Prozent auf 191,00 CHF), Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 1 138,80 EUR) und UBS (+ 1,57 Prozent auf 43,90 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil SAP SE (-2,93 Prozent auf 180,02 EUR), AstraZeneca (-1,94 Prozent auf 122,34 GBP), Roche (-1,47 Prozent auf 368,30 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-1,25 Prozent auf 86,88 GBP) und RELX (-1,22 Prozent auf 25,86 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 45 699 115 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 574,196 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,98 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 495,20 0,09% ASML NV
AstraZeneca PLC 142,60 -1,66% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 49,21 1,32% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,09 -1,22% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,83 -1,13% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 101,45 -0,59% London Stock Exchange (LSE)
Prosus N.V. 38,14 0,07% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,28 -1,56% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 145,80 2,49% Rheinmetall AG
Richemont 203,00 1,83% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 392,45 -1,39% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SAP SE 180,60 -1,68% SAP SE
UBS 46,69 1,04% UBS
UniCredit S.p.A. 85,93 2,08% UniCredit S.p.A.

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STOXX 50 5 494,85 -0,03%

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