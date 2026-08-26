Börse Europa in Grün: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss hielten sich die Börsianer in Europa zurück.

Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 5 497,49 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zuvor eröffnete der Index bei 5 499,73 Zählern und damit 0,057 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 496,59 Punkte).

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 514,41 Punkte, das Tagestief hingegen 5 489,99 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,274 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 429,15 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.05.2026, den Wert von 5 216,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 562,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,90 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,56 Prozent auf 86,07 EUR), BAT (+ 2,54 Prozent auf 42,38 GBP), Richemont (+ 2,11 Prozent auf 191,00 CHF), Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 1 138,80 EUR) und UBS (+ 1,57 Prozent auf 43,90 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil SAP SE (-2,93 Prozent auf 180,02 EUR), AstraZeneca (-1,94 Prozent auf 122,34 GBP), Roche (-1,47 Prozent auf 368,30 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-1,25 Prozent auf 86,88 GBP) und RELX (-1,22 Prozent auf 25,86 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 45 699 115 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 574,196 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,98 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at