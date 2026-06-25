Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,71 Prozent stärker bei 5 371,74 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,001 Prozent höher bei 5 334,16 Punkten, nach 5 334,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 334,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 386,16 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0,797 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 25.05.2026, bei 5 255,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 907,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 430,57 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,36 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 386,16 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,25 Prozent auf 163,46 EUR), GSK (+ 1,72 Prozent auf 19,84 GBP), Enel (+ 1,59 Prozent auf 10,02 EUR), Novartis (+ 1,34 Prozent auf 126,00 CHF) und Novo Nordisk (+ 1,32 Prozent auf 315,65 DKK). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil London Stock Exchange (LSE) (-3,04 Prozent auf 80,28 GBP), SAP SE (-1,91 Prozent auf 132,28 EUR), Deutsche Telekom (-0,87 Prozent auf 26,21 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,71 Prozent auf 29,26 GBP) und Intesa Sanpaolo (-0,55 Prozent auf 6,02 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 24 883 044 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 601,560 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TotalEnergies-Aktie weist mit 7,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at