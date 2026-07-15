Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich

Der STOXX 50 zeigte sich am dritten Tag der Woche wenig bewegt.

Der STOXX 50 schloss am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 5 385,26 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,136 Prozent tiefer bei 5 370,33 Punkten, nach 5 377,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 358,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 397,78 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0,608 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 5 295,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 101,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 503,03 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 6,68 Prozent auf 195,60 CHF), Novo Nordisk (+ 3,39 Prozent auf 330,55 DKK), RELX (+ 2,33 Prozent auf 25,01 GBP), AstraZeneca (+ 1,63 Prozent auf 125,66 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,14 Prozent auf 90,76 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 83,18 CHF), BP (-1,70 Prozent auf 5,08 GBP), Enel (-1,38 Prozent auf 10,14 EUR), Rio Tinto (-1,27 Prozent auf 68,67 GBP) und Siemens Energy (-1,26 Prozent auf 152,18 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 20 693 229 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 593,852 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TotalEnergies-Aktie weist mit 7,57 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at