Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich im Plus

Der STOXX 50 kletterte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,76 Prozent auf 5 294,98 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,304 Prozent auf 5 271,21 Punkte an der Kurstafel, nach 5 255,21 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 271,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 296,51 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0,909 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 058,98 Punkten auf. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 25.11.2025, mit 4 742,54 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 738,55 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,81 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 296,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 7,94 Prozent auf 13,94 GBP), RELX (+ 6,25 Prozent auf 24,15 GBP), Rio Tinto (+ 2,64 Prozent auf 74,61 GBP), Siemens (+ 1,92 Prozent auf 244,10 EUR) und UniCredit (+ 1,68 Prozent auf 73,86 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Diageo (-12,70 Prozent auf 16,36 GBP), Rheinmetall (-2,46 Prozent auf 1 682,00 EUR), Richemont (-2,38 Prozent auf 159,70 CHF), Novo Nordisk (-2,15 Prozent auf 238,40 DKK) und Roche (-1,31 Prozent auf 369,10 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 34 655 121 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 484,191 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,03 zu Buche schlagen. Mit 7,53 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at