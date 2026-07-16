GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|STOXX 50-Performance im Fokus
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16.07.2026 17:58:45
Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen
Schlussendlich tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,20 Prozent stärker bei 5 396,41 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,082 Prozent höher bei 5 390,12 Punkten, nach 5 385,69 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 399,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 340,56 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0,817 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, stand der STOXX 50 bei 5 320,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 095,81 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 473,05 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,86 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 489,89 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BAT (+ 3,30 Prozent auf 45,35 GBP), GSK (+ 2,06 Prozent auf 19,56 GBP), Novo Nordisk (+ 1,59 Prozent auf 335,80 DKK), Unilever (+ 1,58 Prozent auf 46,31 GBP) und Zurich Insurance (+ 1,09 Prozent auf 613,40 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,91 Prozent auf 78,26 CHF), Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 148,74 EUR), UBS (-2,08 Prozent auf 43,36 CHF), Rio Tinto (-1,83 Prozent auf 67,41 GBP) und Enel (-1,82 Prozent auf 9,99 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 18 508 739 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 599,633 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,83 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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