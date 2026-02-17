SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Marktbericht
|
17.02.2026 15:59:01
Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge
Um 15:41 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,35 Prozent auf 5 171,85 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,076 Prozent auf 5 150,08 Punkte an der Kurstafel, nach 5 154,01 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 174,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 145,43 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der STOXX 50 5 127,82 Punkte auf. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 4 787,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 718,87 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,33 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 211,23 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell RELX (+ 3,45 Prozent auf 22,49 GBP), GSK (+ 2,34 Prozent auf 22,35 GBP), AstraZeneca (+ 1,97 Prozent auf 154,58 GBP), SAP SE (+ 1,63 Prozent auf 171,10 EUR) und Novartis (+ 1,55 Prozent auf 128,42 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,70 Prozent auf 69,42 CHF), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 593,50 EUR), Rolls-Royce (-1,16 Prozent auf 12,83 GBP), Rio Tinto (-1,14 Prozent auf 70,30 GBP) und BP (-0,90 Prozent auf 4,62 GBP).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 13 112 581 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 463,183 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 7,57 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
