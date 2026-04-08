Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht mittags kräftige Zuschläge

Um 12:10 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 3,68 Prozent auf 5 086,68 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,488 Prozent auf 4 930,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4 906,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 930,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 106,59 Punkten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 2,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Wert von 4 991,01 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 08.01.2026, bei 5 015,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 124,92 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,61 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 10,83 Prozent auf 163,74 EUR), Rolls-Royce (+ 9,87 Prozent auf 12,55 GBP), Siemens (+ 9,45 Prozent auf 229,85 EUR), Richemont (+ 7,72 Prozent auf 151,35 CHF) und Airbus SE (+ 7,39 Prozent auf 174,60 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil BP (-5,84 Prozent auf 5,63 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-5,70 Prozent auf 33,65 GBP), BAT (-1,72 Prozent auf 43,54 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,29 Prozent auf 544,80 EUR) und Nestlé (-0,18 Prozent auf 78,10 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 32 782 497 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 447,470 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,50 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at