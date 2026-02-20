Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|STOXX 50 im Fokus
|
20.02.2026 15:58:55
Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht Zuschläge
Um 15:42 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,55 Prozent auf 5 240,64 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,171 Prozent auf 5 220,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 212,01 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 216,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 240,64 Punkten.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 1,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 027,87 Punkte. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 20.11.2025, bei 4 732,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 701,23 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,72 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 249,89 Punkte. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Diageo (+ 2,81 Prozent auf 18,32 GBP), BAT (+ 2,46 Prozent auf 45,83 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 1,94 Prozent auf 5,84 EUR), Airbus SE (+ 1,72 Prozent auf 190,28 EUR) und Richemont (+ 1,48 Prozent auf 161,05 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Nestlé (-1,73 Prozent auf 80,02 CHF), BP (-1,42 Prozent auf 4,72 GBP), Rheinmetall (-0,57 Prozent auf 1 733,50 EUR), Roche (-0,46 Prozent auf 366,50 CHF) und Novartis (-0,30 Prozent auf 126,10 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 12 787 267 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 482,486 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,03 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
