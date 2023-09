Börse Europa in Grün: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,19 Prozent aufwärts auf 3 986,24 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,003 Prozent tiefer bei 3 978,74 Punkten, nach 3 978,84 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 978,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 990,27 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 0,756 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, stand der STOXX 50 bei 3 885,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 983,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2022, betrug der STOXX 50-Kurs 3 430,40 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 8,16 Prozent. Bei 4 089,95 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 658,90 Punkten.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 1,96 Prozent auf 108,24 GBP), Diageo (+ 1,42 Prozent auf 32,07 GBP), National Grid (+ 1,23) Prozent auf 10,29 GBP), Novo Nordisk (+ 1,20 Prozent auf 87,36 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,13 Prozent auf 39,48 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 622 805 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 390,812 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,13 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at