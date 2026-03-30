Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain

Letztendlich stieg der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,65 Prozent auf 4 839,14 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,140 Prozent auf 4 801,21 Punkte an der Kurstafel, nach 4 807,93 Punkten am Vortag.

Bei 4 791,13 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 851,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 294,26 Punkten berechnet. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 30.12.2025, einen Wert von 4 921,54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 4 608,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,38 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 4,32 Prozent auf 86,02 GBP), Enel (+ 3,75 Prozent auf 9,42 EUR), Rio Tinto (+ 3,47 Prozent auf 67,72 GBP), RELX (+ 3,18 Prozent auf 24,69 GBP) und SAP SE (+ 3,13 Prozent auf 147,02 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-2,10 Prozent auf 140,49 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,52 Prozent auf 62,18 CHF), Airbus SE (-0,82 Prozent auf 159,20 EUR), Richemont (-0,62 Prozent auf 137,20 CHF) und UniCredit (-0,42 Prozent auf 59,49 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 61 991 488 Aktien gehandelt. Mit 441,843 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,82 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at