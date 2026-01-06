Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain

Um 09:11 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 5 022,77 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,101 Prozent stärker bei 5 011,30 Punkten in den Handel, nach 5 006,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 024,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 011,30 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Stand von 4 815,39 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 06.10.2025, einen Stand von 4 755,12 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 06.01.2025, einen Stand von 4 365,59 Punkten auf.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 1,30 Prozent auf 4,41 GBP), HSBC (+ 1,24 Prozent auf 12,22 GBP), Novartis (+ 1,18 Prozent auf 109,78 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,08 Prozent auf 91,38 GBP) und Rio Tinto (+ 1,05 Prozent auf 61,55 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen RELX (-1,39 Prozent auf 30,47 GBP), SAP SE (-1,38 Prozent auf 203,35 EUR), Nestlé (-0,75 Prozent auf 75,87 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,62 Prozent auf 60,86 CHF) und Richemont (-0,43 Prozent auf 172,20 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 658 511 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 382,291 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 6,94 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at