Stoxx Europe 50
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23.11.2026 09:28:51
Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone
Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,26 Prozent auf 5 199,68 Punkte zu. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,254 Prozent auf 5 199,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 186,16 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 197,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 209,44 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 320,47 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 489,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 713,52 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 120,74 EUR), Rheinmetall (+ 1,79 Prozent auf 705,80 EUR), Airbus SE (+ 1,41 Prozent auf 192,68 EUR), HSBC (+ 1,33 Prozent auf 12,50 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,31 Prozent auf 12,89 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-3,60 Prozent auf 5,71 EUR), UniCredit (-2,30 Prozent auf 76,38 EUR), SAP SE (-1,14 Prozent auf 181,58 EUR), RELX (-1,11 Prozent auf 29,43 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,80 Prozent auf 95,85 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 328 484 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 450,168 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,76
|3,04%
|ASML NV
|1 231,00
|6,93%
|Barclays plc
|4,79
|2,26%
|BP plc (British Petrol)
|6,55
|0,66%
|HSBC Holdings plc
|15,03
|3,48%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,73
|-3,42%
|London Stock Exchange (LSE)
|114,85
|0,66%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,18
|0,63%
|Rheinmetall AG
|714,20
|4,86%
|Rolls-Royce Plc
|15,54
|3,30%
|SAP SE
|182,86
|1,50%
|Siemens AG
|260,00
|4,21%
|Siemens Energy AG
|122,00
|5,17%
|UniCredit S.p.A.
|77,11
|-1,04%
Indizes in diesem Artikel
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