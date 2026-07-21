Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart stärker

Der STOXX 50 bleibt auch derzeit im Aufwärtstrend.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,23 Prozent auf 5 382,42 Punkte an. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,033 Prozent stärker bei 5 371,77 Punkten, nach 5 370,00 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 394,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 371,77 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 5 325,79 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.04.2026, den Stand von 5 074,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 484,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,58 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 80,20 CHF), Novartis (+ 1,10 Prozent auf 124,46 CHF), Rheinmetall (+ 1,10 Prozent auf 1 001,20 EUR), Rio Tinto (+ 1,03 Prozent auf 66,96 GBP) und Rolls-Royce (+ 0,82 Prozent auf 13,69 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil London Stock Exchange (LSE) (-1,20 Prozent auf 87,38 GBP), GSK (-1,17 Prozent auf 18,60 GBP), RELX (-1,15 Prozent auf 24,89 GBP), BAT (-1,07 Prozent auf 46,10 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,05 Prozent auf 511,20 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 843 644 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 592,387 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 6,90 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at